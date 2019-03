Fotograaf Henk ter Hoeve uit Harderwijk overleden

Henk ter Hoeve is een bekende Harderwijker, maar ook in de regio kennen velen zijn gezicht omdat hij jarenlang voor het Veluws Dagblad foto's maakte. In de periode voordat hij voor deze krant werkte, was hij ook actief voor het Schilders Nieuwsblad in Harderwijk en Ermelo. Hij was vooral geliefd vanwege zijn vriendelijke karakter.

In 1957 was Henk ter Hoeve een van de oprichters van de Harderwijker Fotovereniging De Iris, waarvan hij vele jaren voorzitter was en later erelid werd. Ook was hij voorzitter van het Rode Kruis Harderwijk en de Harderwijker Scoutinggroep Verbraak-Margriet. Daarnaast was Henk mede-auteur van de fotoboeken ‘Harderwijk 750 jaar’ (1981), ‘Harderwijk na 1945 - deel 1 en 2' (1992 en 1995) en ‘Harderwijk - Beelden belicht en beschreven’ (2002). Zijn fotoarchief met enkele tienduizenden foto’s schonk hij na zijn pensionering aan het Stadsmuseum Harderwijk. In september 2018 vierden Henk en echtgenote Diny ter Hoeve-Brethouwer hun 65-jarig huwelijk, met wie hij vooral na zijn pensionering een onafscheidelijk koppel vormde.