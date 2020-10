Fotograaf Karin Huijzendveld uit Harderwijk pakt de essentie van de coronalockdown: opgesloten zijn en verlangend naar buiten kijken

update Auto knalt tegen boom naast de A28 bij Hierden, snelweg richting Zwolle weer open

20 september Op de A28 bij Hierden is vanmiddag een ernstig ongeluk gebeurd. Een auto is door nog onbekende oorzaak naast de weg geraakt en op een boom geklapt. De snelweg richting Zwolle is lange tijd dicht geweest. Inmiddels is de weg weer open.