Frieda (63) doet met donker haar gooi naar titel Silver Model op 50PlusBeurs

videoFrieda Bras (63) uit Harderwijk is een van de zes finalisten van de verkiezing Silver Model 2017. Bras is geselecteerd uit 637 aanmeldingen.

Tijdens de 50PlusBeurs in Utrecht wordt dinsdag de winnaar bekend gemaakt. Die dag kan nog tot 12 uur via de website van de beurs worden gestemd. Die stemmen tellen voor de helft mee voor de einduitslag. De andere helft is het oordeel van een vakjury. De Harderwijkse is vanmiddag te zien bij de Omroep Max tijdens de uitzending Tijd voor Max van 17.00 tot 18.00 uur.

Meedoen aan een modellenverkiezing. Hoe bent u daar opgekomen?

,,Twee jaar geleden ben ik met mijn zus naar de 50PlusBeurs geweest. Heel leuk! Dit jaar was ik niet van plan te gaan, maar mijn zus wees me er op dat ze mensen zochten voor de Silver Model verkiezing. Ik dacht 'wat kan mij het ook bommen' en heb me ingeschreven. Gewoon als uitdaging. Om te kijken of ik het aandurf voor zo'n groot publiek mezelf te presenteren. Geheel zonder verwachtingen."

En nu blijkt dat u tot de zes finalisten behoort. Een verrassing dus?

,,Ik kreeg prompt een telefoontje dat ik bij de laatste zes zat. Puur op basis van het filmpje en de foto die door mijn dochter Nini (24) zijn gemaakt. Nou ja, ik ga het gewoon doen. Gewoon tussen aanhalingstekens dan, want ik ben super zenuwachtig."

Al enig idee wat u te wachten staat op het podium van de 50PlusBeurs?

,,Eigenlijk niet. Ik weet dat ik mezelf moet presenteren voor een groot publiek. Best eng. Ook word ik geïnterviewd door Mariska van Kolck. Geen idee welke vragen ze gaat stellen. Maar ik heb voor mezelf wel het een en ander op papier gezet om niet met mijn mond vol tanden te staan."

U helpt bij het Morgen College buitenlandse kinderen de Nederlandse taal machtig te worden. Heeft u alle studenten aangespoord om op u te stemmen?

,,Ha, ha... nee eigenlijk niet. Ik heb alleen familie, vrienden, kennissen en mensen bij dansschool Porceletti gevraagd om op me te stemmen. Ik ben er niet zo mee bezig geweest mezelf te promoten."

En stel nou dat uw naam toch als winnaar uit de enveloppe komt?

,,Dan kijk ik wel wat er op me afkomt. Ik weet eigenlijk niet eens wat er te winnen is. De eer, denk ik...? En je wordt een soort ambassadeur van 50-plussers. Het lijkt me mooi om voor die mensen een steuntje in de rug te kunnen zijn. Veel senioren zijn onzeker, krijgen met eenzaamheid te maken door beperkingen. Ik zou ze willen meegeven niet te kijken naar wat ze níet meer kunnen, maar juist naar wat ze nog wél kunnen en daar positief mee om te gaan."

De inzet is de titel Silver Model, maar bij u is er (nog) geen grijze haar te bekennen?

,,Ach, alles is maakbaar... Als ik mijn haar niet zou verven, zijn de grijze haren wel te zien hoor. Maar als schoonheidsspecialiste probeer ik zo goed mogelijk voor de dag te komen. Als ik straks om de week naar de kapper moet, dan stop ik ermee en laat ik de grijze haren hun gang gaan."