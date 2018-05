Fruit op alle scholen in Harderwijk met geld van Europa en van de gemeente

Stellerzee­leeuw Adak (25) van Dolfinari­um overleden: ‘Hij was een icoon’

17:27 Stellerzeeleeuw Adak, die sinds 1997 in het Dolfinarium in Harderwijk leefde, is overleden. Het zeezoogdierenpark besloot deze week het imposante dier in te laten slapen. ,,Adak was gewoon op”, vertelt woordvoerder Taco Rietveld. ,,In het wild worden stellers meestal niet ouder dan 18 of 19 jaar. Adak was inmiddels 25 jaar oud. Hij kon gewoon niet meer.”