Fusie visbedrijven Foppen Zalm in Harderwijk en Klaas Puul uit Volendam ongedaan gemaakt

Vorig jaar fuseerde het bedrijf Foppen uit Harderwijk met Klaas Puul uit Volendam tot Dutch Seafood Company. Na anderhalf jaar komt deze samenwerking tot een einde. Nu Klaas Puul in Britse handen komt, richt DSC zich op de groei in volume en marktaandeel van zijn uit Harderwijk afkomstige zalmdivisie Foppen.

De verkoop van Klaas Puul heeft vooralsnog geen personele gevolgen voor de 500 medewerkers die werkzaam zijn bij DSC in Harderwijk en Griekenland. Bij Klaas Puul zijn ongeveer 3000 medewerkers werkzaam in diverse locaties in onder meer Nederland, Duitsland, Denemarken, België en Marokko.

Puur zalm

Sinds de fusie in 2018 staat de naam Foppen nog steeds op de gevel van de vestiging in Harderwijk. Woordvoerder Heidy Wiggelinkhuijsen van DSC geeft aan dat hiervoor bewust gekozen is omdat ‘Foppen’ een gerenommeerd merk is, zowel nationaal als internationaal. Foppen kent een lange historie die al meer dan 100 jaar teruggaat. ,,En dat is iets waar we trots op zijn; altijd de beste kwaliteit met een eigen herkenbare smaak,’’ aldus de woordvoerder.