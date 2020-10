Fusievoorstel valt slecht in Harderwijkse gemeenteraad: ‘Tranen zijn amper gedroogd in Ermelo’

darts Hierdenaar Kleermaker rekent bij EK darts af met kampioen Cross en struikelt daarna snel

15:24 Martijn Kleermaker is het EK darts met een daverende verrassing begonnen door in de eerste ronde titelverdediger Rob Cross uit te schakelen. In het Duitse Oberhausen was de Hierdenaar (29) met 6-3 te sterk voor de ervaren Engelsman.