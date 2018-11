Gaat Harderwijk vanaf 2030 inbreiden, uitbreiden of aanbreien?

Dat zijn de drie grote vragen waar de Harderwijkse gemeenteraad zich de komende jaren, samen met de inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers vooral op wil richten. Dat is vastgelegd in de zogenoemde strategische raadsagenda.

Meetbaar

Voor elk van de drie aspecten wordt, na uitvoerige verkenningen en gesprekken in de samenleving, een startnotitie opgesteld met specifieke en realistische doelstellingen die ook meetbaar moeten zijn. Het is een zaak van lange adem en de volgende raad, na de verkiezingen van 2022, moet er dan verder mee aan de slag.

Rode draad is de inclusieve samenleving. Daaronder verstaat de gemeenteraad ‘dat iedereen de kans krijgt om mee te doen in de samenleving, ongeacht beperkingen vanwege gezondheid, financiën of welke zin dan ook. Meedoen gaat onder andere over (zelfstandig) wonen, werken, naar school gaan en maatschappelijke activiteiten.’

Drijfveren

Of anders geformuleerd ‘een samenleving waarin iedereen een betekenisvolle bijdrage levert, in aansluiting op zijn drijfveren, talenten en mogelijkheden'.

Wat de woonruimte betreft gaat de raad nadenken over de vraag waar Harderwijk na 2030 nog woningen kan bouwen. 'Gaan we de stad uitbreiden, inbreiden of aanbreien (bouwen in een andere gemeente)?’ Ook wordt gekeken naar het soort en type woningen dat in de toekomst nodig is.