Gaat Harderwijk verder met ChristenUnie, of met D66?

Ouders herdenken zoon (19) op bodem kloof

13:00 'De cirkel is rond', zeggen Petra en Erik Westenberg uit Harderwijk op de plek waar hun zoon van 19 om het leven kwam in een vliegtuig. Voor het eerst zien ze - in het BNNVARA-programma Break Free - waar hun zoon is verongelukt. Dat confronteert, dat loutert ook.