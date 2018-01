Gangmakers brengen al vroeg leven in de brouwerij in Harderwijk

Gaan de 'gangmakers' ervoor zorgen dat de Harderwijkse kroegen, net als vroeger, weer voor middernacht vollopen? Succes is nog allerminst verzekerd, maar het eerste experiment in bar Sir Jack mag als geslaagd worden beschouwd. ,,Normaal gesproken gaan we in het weekend pas rond 1.15 uur naar de kroeg. Maar door gangmakers waren we er vanavond al om 22.30 uur", aldus Pim Koppen (20) uit Harderwijk.

Een avondje op stap? Dan ga je tegenwoordig niet voor middernacht de deur uit. En daaraan wil Johanan Fraanje van het Utrechtse Dutch Entertainers een einde maken. Hij bedacht de Gangmakerssociety: een groep van 200 gangmakers per stad. Ze kunnen zich via het internet melden en downloaden dan een app waarmee ze kunnen zien in welke kroeg ze met vrienden welkom zijn. Daar krijgen ze het eerste rondje voor nop.

Gratis drankje

In Sir Jack in Harderwijk vindt deze zaterdagavond het eerste experiment met de gangmakers plaats. Stappers die hun gratis drankje wilden verzilveren, moeten zich tussen 22.30 en 23.30 uur melden in het café in de Vijhestraat. Vooraf hadden zij zich aangemeld via de app. Daardoor wist Sir Jack dat het kon rekenen op zo'n twintig gangmakers.

En rond 22.30 uur komen zowaar de eerste gangmakers de kroeg binnenlopen. Het groepje, bestaande uit vier meiden, bestelt het gratis drankje en neemt plaats aan tafeltje. Maar zodra het glas leeg is, besluit het clubje dat het kroegbezoek lang genoeg heeft geduurd. De jassen worden verzameld en de meiden sjokken richting de uitgang. Niet bepaald de gangmakers waar eigenaar Sebastiaan Brochard op had gehoopt. ,,En dat is ook niet de bedoeling. Als dit vaker gebeurt, dan kunnen wij ze een negatieve beoordeling geven. Na drie duimpjes omlaag zijn ze geen lid meer van de gangmakerssociety." Zo moet worden voorkomen dat het initiatief wordt gebruikt om simpelweg gratis drankjes te scoren.

Thuis

Aan Pim Koppen en zijn negen vrienden heeft Sir Jack een stuk meer. Het groepje gangmakers is iets na 22.30 uur de kroeg binnen komen wandelen. Nadat het gratis drankje weg is gewerkt, wordt direct een nieuwe ronde besteld. Koppen en zijn vrienden besloten zich voor de grap aan te melden voor gangmakers. ,,Want een gratis drankje is natuurlijk nooit verkeerd." Normaal gesproken gaat de club pas ver na de middernacht de stad in. ,,Tot die tijd zitten we bij iemand thuis. Maar dat komt ook doordat het pas laat gezellig wordt in de kroeg." Dit vroege uitstapje valt echter niets tegen, vindt Knoppen. ,,Ja, dit gaan we waarschijnlijk wel vaker doen."

Of het aan de gangmakers ligt is moeilijk te zeggen, maar rond middernacht is het gezellig druk in Sir Jack. Precies wat wordt beoogd met het initiatief. Kroegbaas Brochard kan tevreden zijn. Nu is het afwachten of de gangmakers blijven komen.