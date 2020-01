Garnizoensstad Harderwijk neemt nu ook afscheid van de herinneringsboom, symbolischer kan bijna niet

Minder honden in asiel Harderwijk; extra geld wordt nog gezocht

4 januari Minder honden in het asiel, minder geblaf en vooral minder juridisch gedoe. Dat is de inzet van het compromis dat deze maand een eind moet maken aan een al jaren slepend conflict rond het hondenasiel aan de Leuvenumseweg. Een oplossing voor de mindere inkomsten is in de maak.