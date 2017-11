Gedragsregels in stadspark Harderwijk: 'Praten doe ik alleen rustig'

Dak- en thuislozen veroorzaken overlast in het Friesegrachtpark in Harderwijk. In overleg met een aantal van hen zijn nu afspraken gemaakt. Zoals: 'Plassen & poepen doe ik alleen op de plek waar dat is toegestaan'.

Omwonenden van het park klagen al enige tijd over overlast door mensen, vooral dak- en thuislozen, die elkaar bij een bankje in het park opzoeken. Daarbij gaat het onder andere om dronkenschap, geluidsoverlast, naroepen, slapen in het park en urineren tegen schuttingen, zo staat in een informatiebrief die in de buurt is verspreid.

Het bankje weghalen is geen oplossing, zegt Kees Berends van Stichting Ontmoeting, een organisatie in Harderwijk die zich ontfermt over dak- en thuislozen. Hij is een van de initiatiefnemers achter het idee om samen met alle betrokken partijen te zorgen dat de mensen een plekje in het park kunnen hebben, zonder dat ze overlast geven. ,,We proberen een situatie te bereiken die voor iedereen acceptabel is.''

Hij wil niets vergoelijken of wegpraten. ,,De overlast is er gewoon. Omwonenden hebben al heel veel geduld gehad, maar nu moet er echt iets gebeuren. Bepaald gedrag kunnen we niet tolereren'', zegt Berends. ,,Maar met een opjaagbeleid bereiken we niets. Deze mensen zijn er en als ze hier niet meer terecht kunnen plopt 't op een andere plek weer op. We hebben nu een situatie waarin we afspraken met elkaar kunnen maken. We proberen iets met elkaar te doen, waarbij de mensen zelf ook hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen.''

Geprikt

Aan bomen bij het verzamelbankje in het park zijn nu vijf basisafspraken geprikt. Ze zijn opgesteld na gesprekken met omwonenden en vaste bezoekers van het park. Het project wordt geleid door Kees Berends van Ontmoeting en Rinet Brink van welzijnsinstelling ZorgDat. Het is tot stand gekomen in overleg met gemeente, politie en zorginstellingen.

Afval moet in de afvalbakken en honden zijn aangelijnd. Verder staat er: 'Plassen & poepen doe ik alleen op de plek waar dat is toegestaan; Praten doe ik alleen rustig en met respect voor de ander; Als ik schreeuw, vecht of steel weet ik dat er direct wordt gehandhaafd'.