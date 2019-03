Geen ballonnen meer oplaten in Harderwijk

Harderwijk wordt in de regio mogelijk de eerste gemeente die het oplaten van ballonnen gaat verbieden.

In de gemeenteraad wordt morgenavond gestemd over een motie van GroenLinks. Volgens Yvonne Klein Rouweler van GroenLinks was het idee enkele weken geleden opgekomen, en juist de afgelopen dagen zijn er steeds meer gemeenten die een verbod instellen op het oplaten van ballonnen.

,,We willen mensen niet verbieden ballonnen te hebben’’, zegt Klein Rouweler. ,,Maar je moet ze wel netjes thuis weggooien.’’ Het is volgens haar inmiddels wel duidelijk dat plastic in de natuur een erg groot probleem is.

D66 en PvdA hebben zich inmiddels achter de motie geschaard en bij navraag door de Stentor blijkt dat een meerderheid morgenavond er naar verwachting mee in zal stemmen. Controleren of zo'n verbod wordt overtreden zal lastig blijken te zijn, erkent Klein Rouweler. ,,Maar we moeten als gemeente het goede voorbeeld geven. Bovendien zie je het al veel minder, dan er ballonnen worden opgelaten.’’