Geen casino, geen hotel en geen bioscoop: raakt het Dolfinariumeiland in Harderwijk ooit gevuld?

Zorgen over parkeerca­pa­ci­teit rondom Harderwijk­se boulevard: ‘Onze gasten gaan geen half uur lopen’

Er is nog veel onduidelijkheid over de toekomstige parkeersituatie in het Waterfront in Harderwijk. Ondernemers aan de boulevard zijn er niet gerust op. ,,De beloofde parkeercapaciteit wordt steeds verder uitgekleed’’, zegt restauranteigenaar Gert Reijerse. ,,We willen voorkomen dat onze gasten straks zijn aangewezen op P8 en een half uur moeten lopen voor een kop koffie.’’

11 november