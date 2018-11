Geen dansende kopjes meer in Harderwijk dankzij schroefpalen

Gezocht: naam voor senioren­com­plex in Harderwijk

5 november Het fundament staat er al en als het even meezit is het nieuwe complex voor ouderen aan de Boerhaavelaan in Harderwijk over een half jaar klaar. Alleen heeft het nog geen naam. Omnia Zorg en Zorggroep Noordwest-Veluwe roepen daar nu de hulp van Harderwijk voor in.