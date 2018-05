Geen extra geld voor leraren? Dan doet school De Brug het zo.... Allemaal naar buiten

Ze deden er alles aan, maar Alexander (2) uit Hierden haalde het niet

26 mei Het Prinses Máxima Centrum is gespecialiseerd in kinderoncologie. Zolang 100 procent genezing nog een nobel streven is, zal er naast plezier ook veel verdriet zijn, want er overlijden patiëntjes. Zoals de 2-jarige Alexander ten Brinke.