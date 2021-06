Geen fietsvrije zones op Harderwijkse boulevard: ‘Doen afbreuk aan succes van het gebied’

video Wel of niet afstappen, dat is de vraag op de boulevard in Harderwijk

14 augustus Natuurlijk stappen ze af, geen probleem. Dat doen Christa en Ronald van Heems thuis in Haarlem ook als er een bord staat of als ergens veel mensen lopen. Maar niet iedereen op de Strandboulevard in Harderwijk is zo volgzaam. ,,We letten meer op de mensen dan op de borden.”