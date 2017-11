Geen hoofdprijs, wel boost voor clubheld uit Harderwijk

Toekomst

'Veel te jong'

Ondanks dat hij niet won, blikte de Harderwijker (41) terug op een ‘geweldig mooie avond’. ,,Ik had van tevoren voorspeld: Tiny Heijmans gaat winnen. Je weet het nooit en moet er voor gaan, maar ik had eerdere verkiezingen gezien en ik was hier veel te jong voor. Een 75-plusser zou gaan winnen.’’ Toch ging hij niet met lege handen naar huis: een minicruise van vier dagen naar York in Engeland was zijn deel. ,,Het is hartstikke leuk en ik moet nog ruzie maken wie ik meeneem.’’

Steun op tribune

Ontzorgt

,Het filmpje laat het VVOG-familiegevoel zien. De zaterdag is een dagje uit voor het hele gezin waarbij je iedereen ontzorgt. Dat is de boodschap die ik naar buiten wil brengen. Dat we hier zijn is een waardering voor onze vrijwilligers en geeft de club een boost. Het is toch veel groter dan je van tevoren denkt. Ik kom bij veel mensen over de vloer en de eerste 5-10 minuten gingen steeds over de verkiezing. Het leefde heel erg. Ik vond het geweldig en wil iedereen bedanken die deze campagne gestemd en gesteund heeft. In het bijzonder mijn gezin.’’