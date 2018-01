Geen intercity's naar Harderwijk, ongeloof onder reizigers op station

Treinreizigers uit Harderwijk reageren vol ongeloof, verbazing en verontwaardiging op het onderzoek dat een volwaardig intercitystation er niet in zit. Over de alternatieven die het onderzoeksbureau aandraagt zijn ze voorzichtig positief.

Als wethouder (tot 2014) maakte Rob Daamen (56) zich al sterk voor een intercitystation en nu hij dagelijks naar Utrecht pendelt is die opvatting niet veranderd. "Teveel reizigers, te weinig treinen. Bij het minste of geringste, vertraging of te korte treinen, sta je als een haring in een tonnetje", zegt hij. De conclusies van het onderzoek, dat Royal Haskoning in opdracht van de provincies Gelderland en Utrecht uitvoerde, verbaast hem zeer. Volgens Haskoning zullen te veel reizigers er hinder van ondervinden als de havenstad onderdeel wordt van de intercitylijn tussen Zwolle en Utrecht. Onhaalbaar dus, stellen de onderzoekers. "Ik ben erg benieuwd naar de onderbouwing. Nu al stoppen als noodoplossing bij vertragingen sommige intercity's in Harderwijk. Het traject Zwolle - Amersfoort is met 72 kilometer de langste in Nederland zonder tussenstop. Ik heb machinisten gesproken en die zeggen dat een tussenstop makkelijk is op te vangen, zonder dat de reistijd langer wordt. Denk ook aan de A28. De trein wordt pas echt een goed alternatief als je binnen een half uur in Utrecht bent."

Slechte verbindingen

Daamen staat in zijn opvatting niet alleen, zo blijkt. "We hebben een prachtig nieuw station, maar de verbindingen zijn gewoon slecht", zegt student fysiotherapie Klaas Hoogland. "Een intercitystation heeft flinke aantrekkingskracht op de omgeving. Mensen uit Zeewolde gaan nu vaak via Nijkerk, maar nemen dan liever de Intercity. Net als reizigers uit Ermelo."

Lelystad Airport

"Harderwijk is rijp voor een IC-station", vindt ook student Jesse van Oostrum (23). "De stad is groot genoeg. Maar denk ook aan Walibi, de festivalterreinen en de uitbreiding van Lelystad Airport. Het aantal reizigers zal alleen nog toenemen."

Bomvolle treinen

Volgens Tim Kooistra (26, en werkzaam in Amersfoort) zou een intercitystation de druk op de stoptreinen in elk geval aanzienlijk verminderen. "In Harderwijk kun je vaak nog wel instappen, maar de stations daarna raken de treinen bomvol. Onlangs konden 30 reizigers in Schothorst gewoon niet meer instappen."

De alternatieven die Royal Haskoning aandraagt, doortrekken van de intercitylijn Den Haag of de sprinter vanuit Amsterdam, worden gematigd positief ontvangen. "Tenminste als dat betekent dat er dan vier keer per uur een trein komt in plaats van twee keer", zegt forens Henk Hovenkamp (59).