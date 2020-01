Geen interesse voor crematorium aan Ceintuurbaan in Harderwijk

Wachten is eindelijk voorbij: Kentucky Fried Chicken in Harderwijk opent dinsdag de deuren

11:00 Eindelijk is het zover. Komende dinsdag opent de Kentucky Fried Chicken (KFC) in Harderwijk zijn deuren. Het heeft even geduurd, maar dat had zo zijn redenen. ,,We kunnen nieuw personeel niet direct de volgende dag aan het werk zetten.’’