Geen LaLaLand Festival in Harderwijk; organisatie wil vernieuwen

LaLaLand Festival, dat de afgelopen jaren is uitgegroeid tot het meest populaire evenement van Harderwijk, gaat niet door. Dat heeft de organisatie laten weten. Of dit het definitieve einde betekent van het tweedaagse festival, dat traditiegetrouw plaatsvindt in het laatste weekend van mei, is nog onduidelijk.

,,Wij gaan ons beraden over hoe LaLaLand er in de toekomst uit zal komen te zien. Tot die tijd blijft het stil op de wei", schrijft organisator Stichting Underground Harderwijk op Facebook.

Culturele happening

De ambitie om te blijven vernieuwen, lijkt het evenement de das om te draaien. Underground Harderwijk (UH) gaat er prat op dat zij LaLaLand om de zoveel jaar opnieuw uitvinden. Wat in 2012 begon als een muziekfestijn, groeide in de loop der jaren uit tot een culturele happening, vergelijkbaar met het gerenommeerde LowLands. Deze zucht naar vernieuwing maakt dat UH heeft besloten om de komende editie te schrappen. Want de vrijwilligers van de stichting wilden het dit jaar over een andere boeg gooien, maar die ambitie blijkt niet haalbaar.

Of LaLaLand volgend jaar een comeback maakt, is de vraag. Daarover laat UH zich niet uit op Facebook. De stichting gaat zich daarover beraden.

Donderslag

Het besluit komt voor de buitenwacht als een donderslag bij heldere hemel. LaLaLand is namelijk uitgegroeid tot een geliefde Harderwijkse traditie. Het evenement werd in 2012 voor het eerst gehouden op de Stille Wei, direct aan het water. Zowel invulling als locatie bleek een schot in de roos.

LaLaLand was de spirituele opvolger van Nachtbrakers Festival, dat elk voorjaar werd gehouden op de boulevard, vlak naast het voormalige Surfcentrum. Het evenement was bij lange na niet zo omvangrijk en veelzijdig als LaLaLand later zou worden. Nachtbrakers Festival omvatte ook slechts één podium. Dat mocht de pret echter niet drukken. Elk jaar trok het evenement meer bezoekers.

Stille Wei

In 2012 sloegen UH en stichting Kulting de handen ineen, met als resultaat de geboorte van LaLaLand Festival. Omdat er op dat moment werd gewerkt aan de aanleg van het Strandeiland, moest worden uitgeweken naar de Stille Wei. Anders dan Nachtbrakers Festival, werd LaLaLand veel meer dan een muziekfestijn. Natuurlijk vormden optredens van bands en dj's nog altijd de hoofdmoot, maar er viel voor de bezoekers veel meer te beleven. Verkleedshows, circusacts, workshops fotografie, exposities en nog veel meer.

De laatste jaren trok LaLaLand in twee dagen tijd rond de 10.000 bezoekers. En die waren afkomstig uit alle delen van het land. In de festival-scene had LaLaLand namelijk een reputatie opgebouwd.

Foetushouding

'Je zou je in de foetushouding moeten vouwen van schaamte als je bij het horen van de naam Harderwijk nog steeds denkt aan dolfijnen en Volkert van de G', schreef nieuwssite VICE begin 2016 in een artikel met de titel 'De vijf vetste Nederlandse festivals waar je nog nooit van hebt gehoord'. ,,De prachtige stad aan het Wolderwijd heeft zoveel meer te bieden, LaLaLand bijvoorbeeld."