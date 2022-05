Geen paaltjes, geen camera's; auto's in uitgaansgebied Harderwijk niet te keren, toch een dranghek?

Plan benutten restwarmte van datacenter voor Harderwijk en Zeewolde verdwijnt in koelkast

Een regionaal warmtenet in Zeewolde en Harderwijk dat wordt gevoed door restwarmte uit het datacenter in Zeewolde lijkt mogelijk. Dan moet wel alles en iedereen meewerken om het haalbaar en betaalbaar te houden. Maar voorlopig liggen de plannen daarvoor even stil, in afwachting van de besluitvorming over het datacenter.

