Geen vraag naar tenten? Dan maken ze in Harderwijk toch gewoon coronaschermen

St Jansdal naar het nieuwe normaal: dagbehande­lin­gen zoveel mogelijk in Lelystad

25 mei De ziekenhuiszorg snel weer terug naar het kwantitatieve niveau van het pre-coronatijdperk? Een illusie. Althans, zeker zolang er geen vaccin is. Bestuursvoorzitter Relinde Weil van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Lelystad schudt haar hoofd. ,,Alleen de anderhalve meter maatregel maakt al dat de ziekenhuiszorg anders is. Al is het maar dat er minder patiënten in de wachtkamer terecht kunnen.”