Geen vrees voor plofkraken in Harderwijk

Over geldautomaten onder of nabij woningen en de risico's van plofkraken maakt de gemeente Harderwijk zich op dit moment geen zorgen. Met het plaatsen van minder en veiliger geldautomaten zijn de banken goed bezig, vinden burgemeester en wethouders.

Het college schrijft dat in antwoord op een serie vragen van Gemeentebelang nadat eind juli in Venlo na een plofkraak uit voorzorg tachtig woningen werden ontruimd om te onderzoeken welke schade de explosie had aangericht.

Verantwoord?

Raadslid Bert Holleman had het college onder andere gevraagd in overleg te gaan met de banken om nieuwe geldautomaten niet meer onder of nabij woningen te plaatsen, nu blijkt dat criminelen steeds zwaardere middelen gebruiken bij plofkraken. Is dat nog wel verantwoord, had hij gevraagd.

Burgemeester en wethouders noemen dat in de beantwoording ‘inderdaad een dilemma', maar ze zijn het niet eens met Gemeentebelang ‘dat bewoners die boven of nabij een geldautomaat wonen een vergroot risico lopen op letsel en/of schade door een plofkraak.’

Het college wijst er op dat banken al zijn overgegaan tot het plaatsen van veiliger geldautomaten en dat het aantal automaten afneemt. ,,We zien die ontwikkelingen als een goede stap.’’ Over het aantal geldautomaten nabij woningen zegt het college overigens geen informatie te hebben.

Waar het college zich in de beantwoording dan op baseert is niet duidelijk, maar een kort onderzoekje van de Stentor wijst uit dat de elf geldautomaten in Harderwijk niet erg aantrekkelijk zijn voor criminelen (zie kader).

Plofkraak in mei 2014

De laatste plofkraak in Harderwijk werd gepleegd op zaterdag 17 mei 2014 bij de toen nog bestaande geldautomaat op de hoek van de Schoenmakerstraat en de Wolleweverstraat.

De banken zijn overal in Nederland bezig met het omzetten van de eigen flappentappen naar de Geldmaat. In juni werd de eerste nieuwe gezamenlijke felgele pinautomaat van ABN, ING en Rabobank onthuld in Soest. In Harderwijk komt de eerste in winkelcentrum Stadsdennen.

In winkelcentrum Stadsdennen wordt de eerste nieuwe geldmaat van Harderwijk geplaatst.

Landelijk signaleren de banken en de politie dat steeds zwaardere explosieven en andere middelen worden gebruikt bij ram- en plofkraken. Elke verbetering aan de apparatuur wordt gevolgd door nieuwe manieren van criminelen om het geld toch in handen te kunnen krijgen.

Onverschillig

Holleman verbaast zich dan ook over de reactie van het college. ,,Dat komt bij mij zeer onverschillig over. Het college weet niet hoeveel automaten er in Harderwijk zijn, maar dat beïnvloedt wel het veiligheidsrisico.’’ Hij overweegt nog hier op terug te komen.

In reactie op vragen van de Stentor hierover herhaalt een woordvoerder namens burgemeester Van Schaik dat het dilemma - van de aanwezigheid van geldautomaten nabij woningen, terwijl bij plofkraken zwaardere middelen worden gebruikt (red) - zeker wordt gedeeld, maar dat het college ook ziet dat banken zelf al bezig zijn om minder en veiliger automaten te plaatsen.