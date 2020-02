Geheimen van het oude stadhuis kosten tonnen extra

VIDEO OM blunderde in zaak Jasper L. uit Harderwijk: vrijspraak van seksaf­spraak met 14-jarig meisje door fout

17:29 Het Openbaar Ministerie heeft geblunderd in de rechtszaak tegen Jasper L. uit Harderwijk. Het Openbaar Ministerie gebruikte in de tenlastlegging een oud wetsartikel, waardoor de 61-jarige Harderwijker kon worden vrijgesproken van een seksafspraak met een minderjarig meisje. Programmamaker Alberto Stegeman reageert onthutst op de fout. ,,Ik was wel geschokt daarover.’’