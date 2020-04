Gelderse kinderen krijgen toch Koningsspelen, 30 gemeenten organiseren het online

Vanden­brink: ‘Energie­kos­ten appartemen­ten Touwbaan Harderwijk niet onredelijk hoog’

16 april Verhuurder Vandenbrink Onroerend Goed spreekt tegen dat bewoners van de Touwbaan in Harderwijk te maken krijgen met onredelijk hoge energiekosten. ‘Van excessen is geen sprake’, schrijft het Ermelose bedrijf in een brief aan de huurders.