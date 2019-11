Geluid en geld spelen geen rol tijdens Kerst met de Zandtovenaar in Harderwijk

700 stopcontac­ten erbij voor elektri­sche auto's in Harderwijk

26 november Eigenaren van een elektrische auto kunnen hun voertuig in Harderwijk de komende jaren op meer plekken opladen. De gemeente breidt de 24 openbare stopcontacten in de binnenstad uit naar 84 in 2025. Voor de hele stad verwacht de gemeente in die periode een groei van 140 naar 862.