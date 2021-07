Gemaskerde overvaller Harderwijk ontsnapt in andere kleding en met de fiets, vermoedt de politie

Toch een mooi plekje in beeld voor Harderwijk­se knarren

29 juli Harderwijk krijgt over enkele jaren mogelijk toch een knarrenhof. De plannen voor een plek in het Waterfront strandden eerder dit jaar, maar het optimisme is terug. De woonhof voor ouderen die elkaar helpen kan een plekje krijgen op het terrein Kranenburg-Noord, waar de woningbouw na 2026 van start gaat. ,,En daarna gaan we door.’’