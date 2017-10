Gemeente Harderwijk wil graag suggesties in strijd tegen hardrijders

Hardrijders opgepast. In de Alberdingk Thijmlaan in Harderwijk wordt op je gelet. Gemeente en politie beraden zich op maatregelen. Wat er precies mogelijk is en welke maatregelen worden genomen is nog niet zeker. Maar verkeerswethouder Jeroen de Jong heeft de bewoners van de weg in de wijk Stadsdennen toegezegd dat hij het verkeersplatform zal vragen met suggesties te komen.