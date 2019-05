Gemeente roept hulp Harderwijkers in voor goede ideeën om restafval te verminderen

Via een online vragenlijst peilt de gemeente de ideeën van inwoners. De uitkomsten van de enquête neemt de gemeente mee in het nieuwe afvalbeleid. Dat wordt na de zomer door de gemeenteraad besproken. Doel van de gemeente is om in 2020 per inwoner 100 kilo restafval ‘aan de weg te zetten'. Dat is niet alleen voor de gemeente Harderwijk het doel, maar komt overeen met de doelstellingen van het rijk.