Gemeentebelang Harderwijk: ‘Hou op met geruzie over dassenoversteek Ermelo’

Het kort geding tussen de gemeente Harderwijk en de provincie Gelderland dient op dinsdag 27 augustus bij de rechtbank Arnhem. De gemeente Harderwijk vraagt in het kort geding uitstel op een dwangsom, die per 1 september gaat lopen. De provincie Gelderland heeft aan de gemeente Harderwijk een dwangsom opgelegd van 1.000 euro per dag dat er geen dassenoversteek is gerealiseerd aan de Zeeweg in Ermelo. Daar wonen dassen die door bouwwerkzaamheden in de Harderwijkse wijk Drielanden naar Ermelo zijn verjaagd.

Bezwaar loopt nog

Omdat de gemeente Harderwijk bezwaar heeft aangetekend tegen de dwangsom, vraagt de gemeente aan de rechtbank of de dwangsom niet hoeft in te gaan op 1 september, maar pas nadat er een besluit is genomen in de bezwarenprocedure. Eigenlijk is de gemeente Harderwijk van mening dat eerder getroffen maatregelen (een lage drempel in de Zeeweg en waarschuwingsborden: ‘Dassenoversteekplaats’) afdoende zijn. De provincie Gelderland wil dat de Zeeweg wordt versmald van 5 naar 3,5 meter.

Onbetrouwbaar