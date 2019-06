Gemist? Familie uit Harderwijk filmt meteoriet, ‘zorgwekkende’ droogte in Oost-Nederland

Smeulende houtskool in zak veroor­zaakt brand in schuur Harderwijk

29 juni Het barbecuen heeft voor bewoners van een huis aan de Zeggemeen in Harderwijk een vervelende nasleep gekregen. Smeulende houtskool in een zak leidde ertoe dat vandaag brand is ontstaan in de schuur. Niemand raakte gewond.