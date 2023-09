Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Harderwijk vandaag

Informele huwelijks­markt en slimme middenstan­ders centraal in nieuw boek over Harderwijk: ‘Verhalen buitelden over elkaar heen’

Drankenhandel Viester, Sigarenmagazijn J. Scheer en Mode Frans Poorter waren veertig, vijftig jaar geleden bekende zaken in het centrum van Harderwijk. Ze zijn verdwenen, maar komen weer even tot leven in een nieuw boek over de Harderwijker middenstand. Deze week wordt het boek Harderwijker middenstanders in de jaren zestig, zeventig en tachtig gepresenteerd. Zeker voor oudere stadsbewoners kan het boek een feest van herkenning zijn.