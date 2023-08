S­tint-bedenker Edwin Renzen over strafrech­te­lij­ke vervolging na spoorweg­dra­ma: ‘Blij dat er eindelijk een afronding komt’

Na een jarenlang onderzoek naar het Stint-drama in Oss heeft het OM besloten om de twee bedrijven achter de productie van de bolderkar en de leidinggevenden ervan strafrechtelijk te vervolgen. Edwin Renzen, producent van de Stint, is blij dat een afronding van de zaak in zicht is.