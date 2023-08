Elke dag houden ze op deze school in Putten hun hart vast bij het oversteken: ‘Superge­vaar­lijk’

Levensgevaarlijk is het voor de kinderen van basisschool Hoef in de gemeente Putten. Dat vindt niet alleen schooldirecteur Marja van Roekel, maar ook Anton van Stralen, lid van Provinciale Staten. Hij wil dat de provincie iets doet om de kinderen veilig de weg over te laten steken. Zij is blij dat er eindelijk aandacht voor komt, voordat er echt ongelukken gebeuren.