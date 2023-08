Wilco en Jolein vonden elkaar 21 jaar na vakantie­lief­de via social media terug: ‘Ik wist meteen weer wie ze was’

Wilco Loedeman was 14 jaar toen de 19-jarige Jolein Walter hem ontmoette op een Italiaanse camping. Voor een vakantievriendje was dat haar echt wat te jong. 21 jaar later vond ze hem terug op Facebook en sindsdien zijn ze onafscheidelijk. ,,We fantaseren weleens hoe ons leven gelopen zou zijn als we die vakantie wel een relatie hadden gekregen.’’