Gerrit Kevelam draagt 'Hierden' over

Franse vrouwen bestelen 70-jarige in Harderwijk en verstoppen buit bij geslachts­deel

8:19 Drie Franse vrouwelijke zakkenrollers zijn donderdag opgepakt in Ermelo nadat ze met een in Harderwijk gestolen pinpas een groot geldbedrag hadden opgenomen. Een van de vrouwen had een deel van het geld verstopt bij haar geslachtsdeel.