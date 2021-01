Gert (58) mept inbreker met hockeystick zijn huis uit in Harderwijk: ‘Ik sla je helemaal kapot!’

Kerstbomen­ho­tel Harderwijk na lockdown weer open: ‘Met voorzorg de boom de zomer door helpen’

10 januari Er wordt steeds meer gekozen voor een duurzame kerstboom, die meerdere jaren mee kan gaan. Bij ontmoetingstuin de Rietmeen aan de Ouverturebaan in Harderwijk, is al een aantal jaar een zogenoemd ‘kerstbomenhotel’. De lockdown houdt het ‘hotel’ echter nog even dicht. ,,Zet de boom in een pot.’’