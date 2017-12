Gezelligheid tijdens Santa Fun Run in Harderwijk

De 150 Santa’s worden met een warming-up door Sam’s Gym in de juiste stemming gebracht als tegen half zes de bel klinkt voor een loop van 2 kilometer door de binnenstad van Harderwijk De in rood met witte kerstpakken gehulde sportievelingen gaan vol overgave van start. Sommigen maken er een echte wedstrijd van; anderen komen hand in hand in rustig tempo over de finish. Na 17 minuten is ook de laatste Santa binnen. Duidelijk is dat gezelligheid het wint van competitie.

VVOG-speler

Toch rent Sander Kampman ruim voor de troepen uit en komt in 6 minuut 52 als eerste binnen. ,,Ik had wel verwacht dat ik onder de acht minuten zou zitten, maar niet onder de zeven’’, zei de jonge Harderwijker, die voetbalt bij VVOG in onder 19-2 en vorig jaar ook had gewonnen. ,,Mijn wedstrijd ging niet door, dus kon ik mijn titel verdedigen. Ik woon langs het parcours en had al een uitnodiging in de brievenbus gehad. Lopen in een kerstmannenpak is grappig en heeft wel iets speciaals. Vorig jaar liep ik de halve marathon, maar dit is in een heel andere sfeer. De meeste mensen lopen niet om de tijd, maar voor de gezelligheid.’’

Eerste dame

Mirjam Reitsma (38) is eerste dame in iets meer dan 8 minuten. Onverwacht, vindt ze. ,,Ik loop recreatief op zondagmiddag, met een vriendin en de hond in het bos. Je krijgt een pakketje met je kerstpak en wat muntjes, die je bij Walhalla kunt besteden. De gezelligheid past bij de tijd van het jaar.’’

Reitsma is één van de 24 leden van Sam’s Gym, dat de teamprijs wint. Samantha Kok, die de deelnemers had meegevraagd vanuit haar sportschool, deed voor het derde jaar de warming-up en liep zelf ook nog mee. ,,Superleuk. Ik had wel een bovenbeenblessure, maar je steunt toch het goede doel.’’

'Zoiets mag vaker'

Jong en oud doet mee aan de loop. ,,Hartstikke leuk: van klein tot groot gezamenlijk lopen met een kerstpak aan’’, vindt Jetty Kok (51) uit Lelystad. Zij doet mee als lid van Athlos, dat het parcours heeft uitgezet en de wedstrijdleiding heeft. ,,Op onze site zag ik een hardloopevenement voor het goede doel. Zoiets mag best vaker.’’

Na afloop zoeken de Santa’s de warmte op van Walhalla en vinden bier en glühwein gretig aftrek. Dennis Niemel, voorzitter van de organiserende Tafelronde Harderwijk, is ‘tevreden en trots’.

Grote glimlach

,,Wij zijn een serviceclub van 20 mannen tussen 25-40 jaar en voor het derde jaar gevraagd om de Santa Fun Run te organiseren, als onderdeel van Harderwijk Winterstad. Wij kopen de pakken in en ons grootste doel is om mensen vooral veel plezier te laten hebben. Het geeft een enorm goed gevoel dat iedereen met een grote glimlach over de finish komt’’, zegt hij nadat hij de prijzen heeft uitgereikt. Uit het inschrijfgeld is 3500 euro opgehaald voor het goede doel: Durf te dromen Harderwijk. ,,Zij laten wensen van Harderwijkers in vervulling gaan. Ze hebben de favoriete dj geregeld op iemands bruiloft en een huisje opgeknapt.’’