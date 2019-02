Gezin uit Harderwijk wil einde aan ‘onrechtvaardige’ kinderbijslag: Jurian wél, tweelingbroer Jarno niet

Landstede Harderwijk start weer met schilders­op­lei­ding op verzoek van bedrijven

7:30 Schildersbedrijven in de regio hebben zo'n dringende behoefte aan personeel, dat ze opleidingscentrum Landstede hebben gevraagd weer een schildersopleiding te beginnen. De MBO-school in Harderwijk gaat per 1 augustus in op dat verzoek, op voorwaarde dat de schildersbedrijven zich garant stellen voor minimaal 12 leerlingen.