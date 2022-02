Gezocht, onder invloed en geen rijbewijs: man (40) uit Lelystad wordt door de politie van de weg geplukt

Claims op website Dolfinari­um verwijderd na kritiek van dierenacti­vis­ten

Het Dolfinarium heeft verschillende passages op de eigen website verwijderd of aangepast. Onder meer de claim dat de dieren gelukkig zijn in Harderwijk is geschrapt. De aanpassingen volgen na kritiek van dierenrechtenorganisatie Bite Back, maar dat is volgens het Dolfinarium niet de aanleiding.

