Gezocht: winterse gezelligheid in Harderwijk (maar wel coronaproof)

Coronasei­zoen eindigt ‘top’ voor Harderwijk­se haven: Spakenburg­se boot is 10.000ste bezoeker

15 september Na een belabberd voorseizoen, meerde vandaag in de Harderwijkse passantenhaven het 10.000ste bootje aan. Een week eerder dan in recordseizoen 2019. ,,Ongelooflijk wat voor inhaalslag we gemaakt hebben’’, zegt de havenmeester. ,,Het was soms een gekkenhuis in de zomer.’’