Gladde weg zorgt voor problemen bij Harderwijk: busje belandt in bosjes naast Veluwemeer

Gemeentera­den Ermelo, Harderwijk en Zeewolde worstelen half jaar na snoeihard rapport met Meerin­zicht

Een half jaar na de publicatie van een snoeihard rapport over Meerinzicht worstelen de gemeenteraden van Ermelo, Harderwijk en Zeewolde nog met de vraag hoe ze meer grip moeten krijgen op hun gezamenlijke uitvoeringsorganisatie. Ze hebben totaal geen beeld of die goed functioneert. In een poging er beter grip op te krijgen is het optuigen van een regionale samenwerking tussen de gemeenteraden een van de opties.

