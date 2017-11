Gouden Krommer voor Harderwijker toneelmeester

Lovende woorden

Van 't Hek had naast de onderscheiding en een fles van zijn favoriete wijn, lovende woorden voor Portier. ,,Toen ik in het vak begon, kwam ik in Hoogeveen. Ik moest het vak nog leren en jij ook. Het was voor mij altijd en groot feest om naar Hoogeveen te komen want daar was Maurice. Ik kon met jou altijd lachen, hard werken en mooie dingen maken. Op een gegeven moment vertrok je naar Sneek. Laatst kwam ik in Sneek, maar geen Maurice! Toen kreeg ik het aanbod om deze speld uit te reiken in Harderwijk aan een technicus die ik goed ken. Ik dacht: 'wie ken ik in Harderwijk?' Maar dat was Maurice uit Hoogeveen! Veertig jaar in het vak! Ik vind het nogal wat. Ik feliciteer je enorm." Maurice was verrast en overrompeld. ,,Een droom is uitgekomen. Dit zal ik nooit meer vergeten."