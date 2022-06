Grasbrand in Hierden: rook waait richting woning van minister Van der Wal

Aanvankelijk ging het om een melding van een rietbrand aan de Ooster Mheenweg zo rond half twaalf, maar eenmaal ter plekke zag de brandweer dat er een grote stapel gras in brand stond. In overleg met de politie is besloten om niet te blussen, maar om het te laten uitbranden. Dit omdat er geen gevaar was voor mens of natuur.