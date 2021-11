Gratis muziekles in Harderwijk voor kinderen uit gezinnen met een smalle beurs

Burgemees­ter Harderwijk: ijsbaan en sint zijn van belang, juist ook in coronatijd

Opmerkelijk, in Harderwijk lijken ze optimistischer over de mogelijkheden in coronatijd dan in omliggende gemeenten. De sinterklaasintocht was groots opgezet en nu kan volgens de burgemeester de ijsbaan ook open, ondanks het virus. ,,We willen de stad ook levendig en aantrekkelijk houden.’’

17 november