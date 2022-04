Gratis naar het vernieuwde Stadsmuseum in Harderwijk tijdens de Nationale Museumweek

Gemeenteraadsverkiezingen Hoe druk is het bij mijn stembureau in Harderwijk?

Benieuwd naar de opkomst bij de verkiezingen? Harderwijk is een van de acht gemeenten waarvan dat live via internet is te volgen. De eerste vijf procent heeft vanmiddag rond half vijf al gestemd, in totaal ongeveer 1900 mensen.

14 maart