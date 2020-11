Gratis Sinterklaascadeaus, want door corona hebben meer mensen in Ermelo en Harderwijk dit jaar geen geld voor geschenken

Over de Tong In de groentenhe­mel met restaurant Ratatouil­le in Harderwijk, maar dan voor thuis

27 november Wie graag wat te kiezen heeft, kan zich bij restaurant Ratatouille in Harderwijk uitleven. Oók in coronatijd zijn er meerdere afhaal- en bezorgmaaltijden te krijgen. Maar met die naam en een centrale rol voor groenten in het restaurant, kunnen we bijna niet anders dan het groentenmenu kiezen (en daar kregen we geen spijt van!).