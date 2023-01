Griepgolf zorgt voor uitgestelde operaties in St Jansdal ziekenhuis: ‘Willen patiënten een bed kunnen bieden’

Regionaal overleg

Of er ook na maandag operaties worden uitgesteld is nog niet bekend. ,,Dat gaan we maandag opnieuw bekijken. De situatie verandert per dag.” Maandag zal er ook een regionaal overleg plaatsvinden tussen verschillende ziekenhuizen in de regio. Hoewel de huidige griepgolf daarin besproken zal worden, moeten we het niet groter maken dan het is, aldus Toes.