Groen licht voor microhuisjesproject Harderwijk

Gaslek in hoofdlei­ding: brandweer­lie­den langs huizen in centrum van Harderwijk

Bewoners van de Smeepoortenbrink in Harderwijk hadden vanmiddag ineens brandweerlieden op de stoep staan. Vanwege een gaslek in een hoofdleiding, controleerde de brandweer bij aanpalende huizen of zich in de kruipruimte gas ophoopte.

15:53