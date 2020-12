GroenLinks Harderwijk krijgt nieuw gezicht in de gemeenteraad

Moeten patiënten in Harderwijk tijdelijk naar de huisarts in een verbouwde keet?

18 december De huisartsenzorg in Harderwijk komt in de knel. De bestaande praktijken zitten overvol en in de nieuwbouwwijken is (nog) niet genoeg ruimte gereserveerd voor nieuwe huisartsen. Patiënten gaan straks mogelijk naar de tijdelijke huisvesting van Boskalis in het Waterfront.